Çakarlı düğün konvoyuna ceza yağdı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tüm şeritleri kapatarak ilerleyen düğün konvoyundaki çakarlı düğün konvoyundakilere ceza yağdı. Çakarlı gelin aracını kullanan M.M.'ya 'Usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmak' tan 4 bin 64 lira, 'Trafiği engelleyecek şekilde yavaş sürmek' ten 436 TL ayrıca araç sahibine de 4 bin 64 TLpara cezası kesildi. Aracın çakar sistemi de trafik ekiplerince söküldü. Düğün konvoyunda yer alan ve trafiği aksatan araçlara da 'Trafiği engelleyecek şekilde yavaş sürmek' ve 'Saygısızca Araç Kullanmak' maddelerinden ayrı ayrı 436'şar TL'den toplam 12 bin 924 TL para cezası kesildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçtiğimiz cumartesi günü, çakarlı gelin aracının da aralarında bulunduğu düğün konvoyu, tüm şeritleri kapatarak trafiği yavaşlatmıştı.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde tüm şeritleri kapatarak ilerleyen düğün konvoyundaki çakarlı düğün konvoyundakilere ceza yağdı.

Çakarlı gelin aracını kullanan M.M.'ya "Usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmak"tan 4 bin 64 lira, "Trafiği engelleyecek şekilde yavaş sürmek"ten 436 TL ayrıca araç sahibine de 4 bin 64 TLpara cezası kesildi. Aracın çakar sistemi de trafik ekiplerince söküldü. Düğün konvoyunda yer alan ve trafiği aksatan araçlara da "Trafiği engelleyecek şekilde yavaş sürmek" ve "Saygısızca Araç Kullanmak" maddelerinden ayrı ayrı 436'şar TL'den toplam 12 bin 924 TL para cezası kesildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçtiğimiz cumartesi günü, çakarlı gelin aracının da aralarında bulunduğu düğün konvoyu, tüm şeritleri kapatarak trafiği yavaşlatmıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.Konvoydaki çakarlı gelin aracı dikkat çekerken, konvoydakiler camlardan çıkarak yaktıkları meşalelerle ilerlemişti. Korna ve müzik sesleri eşliğinde ilerleyen konvoy, diğer sürücülerin tepkisine neden olmuştu. Edirne yönüne ilerleyen konvoyu sürücüler cep telefonu kamerası ile görüntülemişti.