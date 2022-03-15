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Çakarlı düğün konvoyu yapan araç sürücülerine ceza

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Güngören'de çakarlı lüks araçlarla düğün konvoyu yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Güngören'de çakarlı lüks araçlarla düğün konvoyu yapan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören'de 14 Mart günü lüks araçlarla çakarlı düğün konvoyu oluşturan şahısları belirlemek için çalışma başlattı. Düğün günü çakar ve tepe lambaları açık vaziyette seyir halinde olan araçların sürücüleri S.Y., İ.Y., H.K. ve A.G. polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Ekipler, şahıslara Karayolları Trafik Kanunu'nun, Usulsüz Çakar-Siren Tertibatı bulundurmak ve kullanmak maddesince bin 823'er TL ile aynı madde gereğince ayrıyeten araç sahiplerine de bin 823'er TL olmak üzere toplamda 14 bin 584 TL idari para cezası uyguladı.

(İHA)

Çakarlı düğün konvoyu yapan araç sürücülerine ceza

Çakarlı düğün konvoyu yapan araç sürücülerine ceza

Çakarlı düğün konvoyu yapan araç sürücülerine ceza

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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