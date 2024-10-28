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Çakarlı Araçla Trafikte Gezen Kaçak Göçmen Gözaltına Alındı

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İstanbul'da çakarlı araç süren O.Y. isimli kaçak göçmen, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası gözaltına alındı. Kamu düzenini bozmak suçlamasıyla hakkında işlem yapılan O.Y., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

(İSTANBUL) İstanbul trafiğinde çakarlı araçla seyredip görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan O.Y. isimli kaçak göçmen gözaltına alındı. Hakkında "kamu düzenini bozmak" suçundan işlem yapılan O.Y. 'nin sınır dışı edileceği açıklandı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada "İstanbul'da çakarlı araç süren yabancı uyruklu şahıs" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili araştırma başlattı. Plaka bilgilerinden, Arapça müzik eşliğinde trafikte çakarlı araçla seyreden kişinin O.Y. isimli kişi olduğunu belirleyen polis gözaltına aldı.

Yurda kaçak yollarla giriş yaptığı da belirlenen O.Y. hakkında "kamu düzenini bozmak" suçundan işlem yapıldı ve sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Çakarlı Araçla Trafikte Gezen Kaçak Göçmen Gözaltına Alındı
Kaynak: ANKA / Güncel

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