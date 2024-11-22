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Çakar Kullanan Sürücülere 96 Bin TL Ceza

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'den geçen yeni yasayla birlikte yetkisiz çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacağını duyurdu. Ayrıca, sürücü belgeleri ve araç trafikten men edilecek.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'den geçen kanunla birlikte yetkisiz çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dün gece TBMM'den geçen Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la birlikte; çakar kullanan sürücülere 96 bin TL trafik idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süre ile trafikten men edilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192 bin TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı. Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz."

Çakar Kullanan Sürücülere 96 Bin TL Ceza
Kaynak: ANKA / Güncel
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