CAIR: 2022'de ABD'deki Müslümanların şikayetleri 2021'e kıyasla yüzde 23 azaldı

NEW ABD'de İslamofobi, ön yargı ve ayrımcılık konusunda Müslüman toplumundan gelen şikayetlerin 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 23 azaldığı belirtildi.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), "Ön yargının gölgesinde ilerleme" başlığıyla 2022 insan hakları raporunu yayımladı.

Ülke genelinde İslamofobi, ön yargı ve ayrımcılık üzerine 2022'de toplam 5 bin 156 şikayet alındığı kaydedilen raporda, 2021'de yapılan 6 bin 720 şikayete kıyasla yüzde 23 azalma olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, Müslüman toplumunda kolluk kuvvetleri ve resmi işlemlerle ilgili şikayetlerin de yüzde 38 oranında düştüğü belirtilerek, iç siyasetin son birkaç yıldır daha az inişli çıkışlı olmasının şikayet sayısındaki azalmaya katkıda bulunmuş olabileceği değerlendirilmesi yapıldı.

6 Ocak 2021 Kongre baskınına kadar beyaz ırkçıların ve hükümet karşıtı grupların siyasi olarak desteklendiği hatırlatılan raporda, federal güçlerin, çabalarını bu tehditlere kaydırdığını aktardı.

Raporda, şikayetlerdeki yüzde 23 düşüşün, eski ABD Başkan Donald Trump'ın başkanlığının ilk yılında kaydedilen yüzde 32'lik artıştan bu yana en keskin tek yıllık değişim olduğuna işaret edildi.

Raporda, "Bir yıllık azalan vakalar, sorunun çözümü değil, bir umut ışığı. Gelecekteki düşüşleri güvence altına almak hiç bu kadar acil olmamıştı. Bağnazlıkla karşı karşıya kalan herkes için genişletilmiş korumalar, ön yargıya karşı ilerleme sağlamak için savunma, yasama ve dava açma çabalarımızı şimdi iki katına çıkarmamızı gerektiriyor." denildi.

2022 ara seçimlerinde 30 eyalette kendini Müslüman olarak tanımlayan 189 kişinin kamu görevine seçilmesine de değinilen raporda, "Bu, Amerikalı Müslümanların hem kendileri hem de başkaları için eşit sosyal fırsatları ve yasalar önünde eşit korumayı garanti etme becerilerinin artmasının memnuniyet verici bir işaretidir." ifadesi kullanıldı.

Raporun sonunda, "CAIR, ülke çapındaki şikayetlerdeki bu düşüş karşısında bir iyimserlik duygusu ifade ediyor. 2022'nin bir trend oluşturacağını umuyoruz, ancak bunu göreceğiz." şeklinde temenni dile getirildi.

CAIR'in 2022 insan hakları raporunun, Şubat 1981'de Michigan'da ABD'nin ilk Müslüman yargıcı olarak atanan ve geçen sene hayatını kaybeden Adam Shakoor'un anısına ithaf edildiği aktarıldı.