Cahit Koytak'ın 'Onur Konuğu' olduğu 23. Suçıktı Şiir Akşamları'nda şairler eserlerini seslendirdi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Suçıktı Şiir Akşamları" etkinliğine Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan, Kerkük, Güney Afriika ve Gagavuzya'dan şairler katıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Suçıktı Şiir Akşamları" etkinliğine Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan, Kerkük, Güney Afriika ve Gagavuzya'dan şairler katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesinin organize ettiği etkinlik, Suçıktı Mesiresi'nde gerçekleştirildi.

Dursunbey Belediye Başkan Vekili Mustafa Sali, programın açılışında yaptığı konuşmada, Şiir Akşamları'na katılan şairlerin şiirle gönülleri ısıtacaklarını söyledi.

Suçıktı Şiir Akşamları süreci hakkında bilgi veren şair ve yazar Mehmet Atilla Maraş ise etkinliğe Türkiye'yi temsilen 1989'da gittiği Makedonya'da düzenlenen Struga Şiir Akşamları'ndan etkilenerek başlattıklarını ifade etti.

Maraş, Suçıktı şiir akşamlarının ilkini 1994'te gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "İlk programda seyirci yoktu. İşte böyle akşam vakti serin sular kaynıyorken, cıvıl cıvıl kuş sesleri arasında şairler şiirlerini gökyüzüne okudular. O zaman dedik ki bunun adı Suçıktı Şiir Akşamları olsun ve birincisi olsun. Fiilen 23'üncüsü gerçekleşiyor. Tekrar hayat geçirilip canlandırıldı ve yeniden bir şiir şölenine dönüştü. İnşallah bundan sonra kesintisiz devam eder." şeklinde konuştu.

Cahit Koytak'ın 'Onur Konuğu' olduğu etkinlikte A. Ali Ural, Ahmet Murat Özel, Ali Sali, Ayşe Sevim, Aziz Şakir, Esra Elönü, Esra Matyan, İnci Okumuş, İntiqam Yaşar, Mehmet Atilla Maraş, Mehmet Özer Kazancı, Metin Celal, Mürsel Sönmez, Serap Kadıoğlu, Shabbir Banoobhai, Todur Zanet ve Tuba Kaplan şiirlerini sundu.

Programa, Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Şiir Akşamları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle devam edecek.