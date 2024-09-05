Cahide Eke Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı
Milli para judocu Cahide Eke, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar J2 48 kilogramda bronz madalya kazandı.
(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar J2 48 kilogramda para judocu Cahide Eke, Isabell Thal'ı yenerek bronz madalya kazandı.
Milli para judocu Cahide Eke, kadınlar judo J2 48 kilogram bronz madalya karşılaşmasında Almanya'dan Isabell Thal'ı ippon ile yenerek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı.
Cahide Eke ilk kez katıldığı Paralimpik Oyunları'ndan madalya ile ayrıldı.