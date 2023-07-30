Çağlayan'da Arkadaşlarıyla Sohbet Eden Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

Çağlayan'da arkadaşlarıyla sohbet eden bir kişi, motosikletli ve kasklı şahısların silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırı kameralara anbean yansırken, yaralı adam motosikletle hastaneye götürüldü. Saldırıda iş yerinin camı da tuzla buz oldu.

Çağlayan'da arkadaşlarıyla sohbet eden bir kişi, motosikletli ve kasklı şahısların silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırı kameralara anbean yansırken, yaralı adam motosikletle hastaneye götürüldü. Saldırıda iş yerinin camı da tuzla buz oldu.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşlarıyla iş yeri önünde oturan Musa Gavur (40), sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra motosikletle sokağa giren kasklı iki şahıs, sohbet eden arkadaşlara silahlı saldırıda bulundu. Neye uğradığını şaşıran arkadaşlar panikle kaçışırken, bacağından vurulan Gavur kendini yola attı. Saldırganlar kaçarken, iş yerinin camı ise isabet eden kurşunlar sebebiyle tuzla buz oldu. Saldırı anı, kameralara anbean yansıdı.

Sohbet ederken saldırıya uğradılar

Olayın ardından polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Ekipler olay yerine sevk edildiği esnada yaralı adam, arkadaşları tarafından motosikletle hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL