Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: İki polis yaralandı

Özden ATİK-Mikail BIYIKLI/ Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel