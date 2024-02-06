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Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı: İki polis yaralandı

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Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz  ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Özden ATİK-Mikail BIYIKLI/ Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Adliyeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz  ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çağlayan Adliyesi İstanbul Saldırı Güvenlik Adliye İstanbul Politika Güncel Haberler

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