Çağlayan Adliyesi'nde Saldırı Anları Kamerada
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda, adliye binası içinde silah seslerini duyanların panikle yere yattığı anlar kameraya yansıdı.
ÇAĞLAYAN Adliyesi'ndeki saldırıda, adliye binası içinde silah seslerini duyanların panikle yere yattığı anlar kameraya yansıdı.
Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik gerçekleşen saldırı sırasında, adliye binası içindekilerin paniklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, defalarca silah sesi duyulurken bina içindekilerin panikle kendilerini yere attığı görülüyor.