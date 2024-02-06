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Çağlayan Adliyesi'nde DHKP/C Üyeleri Tarafından Saldırı Girişimi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin DHKP/C terör örgütüne üye olduklarını belirtti. Saldırıda 6 kişi yaralandı.

SALDIRGANLAR DHKP/C ÜYESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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