Çağlayan Adliyesi'nde DHKP/C Üyeleri Tarafından Saldırı Girişimi

SALDIRGANLAR DHKP/C ÜYESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis, 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.