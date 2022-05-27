Çağlak Festivali'nde Derya Uluğ rüzgarı esti - Haberler

Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Konser Alanı'nda sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını Akhisarlılar için seslendirdi. Başarılı sanatçının şarkılarına eşlik eden hayranları, festivalin coşkusunu doyasıya yaşadı. Kendisini sevenleriyle buluşturan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu sahneye çıkarak ünlü sanatçıya günün anısına çiçek takdim ederken Akhisar gençlerinin konserden büyük keyif aldığını ifade etti.

Geceye ayrıca CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Şadiye Uysal da katıldı.

Bu gün akşam saat 21.00'de ise Gölet konser alanında Metin Özülkü Orketsrası eşliğinde Eda Özülkü, Jale, Reyhan Karaca, Sibel Alaş ve Ümit Sayın'ın yer aldığı "Şimdi 90'lar" grubu ve 28 Mayıs Cumartesi günü ise Kibariye sahne alacak.

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