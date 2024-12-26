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Cafer Uzun'un Anlamlı Ziyareti: Öğrencisinin Kartpostalına Yanıt Verdi

Cafer Uzun'un Anlamlı Ziyareti: Öğrencisinin Kartpostalına Yanıt Verdi
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Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, yılbaşı için kartpostal gönderen öğrenci Mira Erdem'i sınıfında ziyaret ederek, geleneksel iletişimin önemine dikkat çekti ve öğrencilere spor malzemeleri hediye etti.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, kendisine yılbaşı için kartpostal gönderen öğrenciyi sınıfında ziyaret etti.

Vakıfbank Atatürk Ortaokul öğrencileri, görsel sanatlar dersi kapsamında hazırladıkları proje ile kendi hazırladıkları kartpostalları posta aracılığı ile protokol üyelerine gönderdi.

Faaliyet kapsamında kartpostal alan Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, kendisine yılbaşı kartı gönderen 5B öğrencisi Mira Erdem'i sınıfında ziyaret etti.

Kendisine ulaşan kartpostalı gördüğünde duygulandığını ifade eden Uzun, bu anlamlı etkinlik için öğrencileri ve öğretmenlerini kutlayarak, "Bu kartpostal beni çok duygulandırdı. Böylesine anlamlı bir etkinliğin içinde yer almak gerçekten çok güzel. Teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı bir dönemde, öğrencilerimizin bu geleneksel yöntemi tercih etmesi beni hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Bu tür etkinlikler, insan ilişkilerini güçlendiriyor ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yeniden hatırlatıyor." dedi.

Okul Müdürü Fikret Yavuz ise Uzun'a ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "Gelişen teknoloji ve iletişim araçları karşısında unutulmaya yüz tutmuş bu geleneği yaşatmak istedik. Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Ayşegül Kök ve öğrencilerimiz bu süreçte büyük bir emek sarf etti. Kendilerine ve bu etkinliği anlamlı kılan Cafer Uzun'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Uzun, Mira'ya forma, sınıfa ise spor malzemeleri hediye etti.

Uzun'a ziyarette Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer eşlik etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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