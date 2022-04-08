ÇADLI ÖĞRENCİLERİN FENERBAHÇE SEVGİSİ

KARABÜK (DHA) - KARÜBÜK Üniversitesi'nde eğitim gören Çad uyruklu öğrenciler, Fenerbahçe sevgisini şarkı sözleriyle dile getirerek klipe dönüştürdü.

Karabük Üniversitesi'nde Çad uyruklu Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kodidouma Ndeiro Sosthene, Fenerbahçe futbol takımına ve müziğe ilgi duyan Çadlı arkadaşlarıyla 'Fenerbahçe' adlı video klip yaptı. Karabükspor Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda çekimleri yapılan müzik klibi sosyal medya da ilgi gördü. Binlerce kez izlenen klip, 'Tutuyor Fenerbahçe' nakaratıyla sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.