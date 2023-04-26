Çadlı öğrenciler TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) öğrenim gören Çadlı öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şahin Sözen, Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Melih Taştan, Öğr. Gör. Gökhan Güney, Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Derneği Başkanı Adem Kally yer aldı.

Dernek Başkanı Adem Kally ve beraberindeki öğrenciler, Tokat'ta ve üniversitede bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yılmaz da ziyaretlerinden dolayı Çadlı öğrencilere teşekkürlerini iletti.