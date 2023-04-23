ÇADIR KENTTE KALAN ÖĞRENCİLER, OKULLARINA GİDİP, 23 NİSAN'I KUTLADI

HATAY'ın İskenderun ilçesinde çadır kentte kalan bir grup depremzede öğrenci, eğitim gördükleri okulun bahçesine gidip, 23 Nisan'ı kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu İskenderun'da, çadır kentte çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Türk bayraklı tişörtleri giyip, eğitim gördükleri Atatürk İlkokulu'na gitti. Şarkılar söyleyip, Türk bayrakları açan öğrenciler, okul bahçesinde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu. Bir okul yöneticisinin konuşmasının ardından öğrenciler, alkışlar eşliğinde çadır kente döndü. (DHA)