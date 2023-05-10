ÇADIR KENTLERDE BİLİM ŞENLİĞİ

HATAY'ın İskenderun ilçesinde depremden etkilenen ve çadır kentlere yerleşen çocuklar için Bilim Şenliği düzenlendi.

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önderliğinde İskenderun bilim ve Sanat Merkezi sosyal bilgiler öğretmeni Ahu Deniz Uludağ'ın yürütücülüğünü yaptığı Bilim Şenliği, çadır kentlerdeki çocuklarla buluştu. 'Bilim Var Hayat Var Hatay Var' projesi kapsamında İbrahim Çeçen, Denizciler E-5 Bayraklı ve Şirinyurt çadır kentlerde kalan çocuklara yönelik düzenlenen Bilim Şenliği, 3 gün sürecek. İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi sosyal bilgiler öğretmeni Ahu Deniz Uludağ, 6 Şubat ve sonrasında gerçekleşen yıkıcı depremlerin ortaya çıkardığı sorunlardan etkilenen çocukların yüzlerini gülümsetebilmek ve onları motive edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Projemiz kapsamında birçok öğretmen atölye lideri ve rehber olarak görev almıştır. Öğretmenlerin yanı sıra birçok gönüllü katılımcı da projemizin amacına ulaştığından dolayı herkese teşekkür ediyoruz dedi. (DHA)