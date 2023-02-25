Caddedeki silahlı kavgada, börekçi ile müşterisi yaralandı

ESKİŞEHİR'de, cadde ortasında 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, börekçide oturan Zeynel Murat G. ile iş yeri sahibi Nejdet B., isabet eden mermilerle yaralandı.

Olay, gece Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede tartışan 2 kişi, birbirlerine silahla ateş açtı. Şüphelilerin silahlarından çıkan mermiler, olay yeri yakınındaki börekçide oturan Zeynel Murat G.'nin göğsüne, iş yeri sahibi Nejdet B.'nin ise bacağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tedaviye alınan Zeynel Murat G.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da olay yerine gelerek bilgi aldı.