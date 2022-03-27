CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

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CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti.

İSTANBUL'da güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sahilde oluşan kalabalık havadan da görüntülendi.

Hafta sonunda termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği İstanbul'da güneşi görenler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerin kimi piknik yaparken, kimi yürüyüş yaptı. Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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