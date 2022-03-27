CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İSTANBUL'da güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sahilde oluşan kalabalık havadan da görüntülendi.

Hafta sonunda termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği İstanbul'da güneşi görenler Caddebostan Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerin kimi piknik yaparken, kimi yürüyüş yaptı. Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk havadan da görüntülendi.