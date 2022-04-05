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Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Tarafların yol ortasında uçan tekmelerle birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Tarafların uçan tekmeyle birbirine saldırdığı anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kadıköy, Mayıs, kavga, Güncel, Haberler

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