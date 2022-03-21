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Cadde ortasında tekme tokat kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Arnavutköy'de yaklaşık 10 kişilik grubun cadde ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arnavutköy'de yaklaşık 10 kişilik grubun cadde ortasında tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde ortasında nedeni belli olmayan bir şekilde tartışmaya başlayan grup, daha sonra kavga etmeye başladı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran kişiler başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(Batuhan Toprak/ İHA)

Cadde ortasında tekme tokat kavga kamerada

Cadde ortasında tekme tokat kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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