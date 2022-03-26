Cadde ortasında tartışan amca-yeğen birbirlerini bıçakladı - Haberler

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Cadde ortasında tartışan amca-yeğen birbirlerini bıçakladı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, cadde ortasında tartışan amca ve yeğen birbirlerini bıçakladı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, cadde ortasında tartışan amca ve yeğen birbirlerini bıçakladı. Amca- yeğen hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yüksekova ilçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Abdülkerim Büyükbaş ile yeğeni Salih Büyükbaş arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada amca ve yeğen birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralanan amca ve yeğen, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cadde ortasında tartışan amca-yeğen birbirlerini bıçakladı

Cadde ortasında tartışan amca-yeğen birbirlerini bıçakladı

Cadde ortasında tartışan amca-yeğen birbirlerini bıçakladı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova, Güncel, Haberler

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