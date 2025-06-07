Cadde Ortasında Tabancayla Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

Cadde Ortasında Tabancayla Vurulan Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, cadde ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından vurulan Fuat İ., hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında tabancayla başından vurulan Fuat İ., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sırlarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Fuat. İ.'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Başına kurşun isabet eden Fuat İ. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Fuat İ., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen Fuat İ., yaşamını yitirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin caddede yaptığı incelemede saldırının gerçekleştiği alanda olayda kullandığı değerlendirilen tabanca bulundu. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi

İstanbul zirvesinin en büyük kazanımı yok oldu
Musk paylaşımını sildi, Demokratlar devreye girdi: Epstein dosyaları yayınlansın

ABD'de Trump'ın uykularını kaçıracak "Epstein" çağrısı
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklifin eli kulağında! Arda Turan ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor

İlk transferini Süper Lig devinden yapıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Elon Musk seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor

Sen misin Musk'ı kızdıran! Seçimi kazandırdığı Trump'a rakip oluyor
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.