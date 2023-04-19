CADDE ORTASINA BIRAKILAN VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde cadde ortasına bırakılan valiz, kontrollü olarak patlatıldı; içinden kıyafet çıktı.

Olay, Doktor Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Yolda bir valizi görenler, şüphelenerek polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı, park halindeki araçların sahiplerine ulaşarak çekmelerini istedi. Cadde hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Koruyucu kıyafet giyen bomba imha uzmanı, fünye ile valizi kontrollü olarak patlattı. Valizden kıyafet çıkarken, yol yeniden trafiğe açıldı.