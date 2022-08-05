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Çad sınırında 18 Sudanlı köylü öldürüldü

Çad sınırında 18 Sudanlı köylü öldürüldü

Sudan'ın batı komşusu Çad ile sınır hattında, Çadlı kişilerce yapılan silahlı saldırıda 18 Sudanlının hayatını kaybettiği bildirildi.

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Sudan'ın batı komşusu Çad ile sınır hattında, Çadlı kişilerce yapılan silahlı saldırıda 18 Sudanlının hayatını kaybettiği bildirildi.

Askerin idaresindeki en üst yönetim organı geçici Egemenlik Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, dün gece Batı Darfur eyaletinde sınır hattındaki Surba ilçesine bağlı Bir Saliba köyündeki vatandaşlar, kimliği belirlenemeyen Çadlı kişilerce pusuya düşürüldü.

3 Ağustos'ta gasbedilen develerini aradıkları sırada saldırıya uğrayan köylülerden 18'i yaşamını yitirdi.

Sudan Savunma ve Güvenlik Konseyi olayı araştırmak için acil toplanırken, ordu, sivillerin korunması için daha fazla kaynak ayrılacağını açıkladı.

Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti, bölge halkına itidal çağrısı yaptı.

Hımidti, saldırının olduğu gün Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno ile görüşmesinde sınır sorunlarını ele almış ve bazı sınır sorunlara çözüm bulduklarını açıklamıştı.

Bireysel silahlanmanın yaygın olduğu bölgede, kabileler arasında arazi, otlaklar ve su kaynakları anlaşmazlığı gibi nedenlerle zaman zaman çatışma yaşanıyor.

AA / Ömer Erdem - Güncel

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