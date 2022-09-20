Çad Dışişleri Bakanı Zeyn, hükümet üyelerince 'engellendiği' gerekçesiyle istifa etti

Çad Dışişleri Bakanı Şerif Muhammed Zeyn, geçiş hükümetindeki isimlerle yaşanan anlaşmazlıkları gerekçe göstererek istifa etti.

Zeyn, Twitter hesabından, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Debi'ye hitaben yazdığı mektubunda, "Birkaç aydır ülkeme hizmet etme taahhüdüm ve arzum, kabineniz ve hükümetin bazı üyelerinin bilgim dışında ve sizin talimatlarınız üzerine paralel girişimleri ve eylemleriyle engellendi." ifadelerini kullandı.

Bakanlığının "yetkisiz ve işlevsiz bir pozisyona getirildiğini" savunan Zeyn, kendisinin de "arka plana itildiğini" ileri sürdü.

Zeyn, Nisan 2021'den bu yana devam eden geçiş sürecinin "kafa karıştırıcı ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu durumda Çad Dışişleri Bakanlığını sürdürmenin uygun ve sorumlu bir davranış olmayacağını kaydetti.

2017-2020 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Zeyn, Mayıs 2021'de yeniden bu göreve atanmıştı.

2021'de eski Çad Devlet Başkanı İdris Debi İtno'nun kuzeyde isyancılarla savaşan güçleri teftiş ederken öldürülmesinin ardından oğlu Muhammed İdris Debi, Askeri Geçiş Konseyi'nin başkanı olmuştu.

Debi ile ülkedeki muhalif gruplar arasında anlaşmazlıkların çözüme kavuşması için Katar'da martta başlayan görüşmelerin ardından 8 Ağustos 2021'de "Doha Barış Anlaşması" imzalanarak yeni dönem başlamıştı.

Muhalifler, Debi'den geçiş döneminin sonunda iktidarı sivillere devredeceğine ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağına dair kesin taahhütte bulunmasını istiyor.