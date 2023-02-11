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Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı

Güncel Haberler

Çad Devlet Başkanı Itno, Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı

Çad Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Çad Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi Itno, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu.

Itno, Büyükelçi Kemal Kaygısız ile bir araya gelerek taziyelerini iletti ve büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladı.

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Kaynak: AA / Güncel

İdris Debi Encemine Türkiye Çad Güncel Haberler

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