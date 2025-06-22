Çad'da Silahlı Saldırı: 17 Ölü, 16 Yaralı

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Çad'ın Mayo-Kebbi Ouest bölgesindeki Oregomel köyünde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırılacak.

Çad'ın batısındaki Mayo-Kebbi Ouest bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mayo-Kebbi Ouest bölgesinde bağlı Oregomel köyüne kimliği belirsiz kişiler silahlı saldırı düzenledi.

Saldırganlar köyde yaşayan çoğunluğu kadın 17 kişiyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı.

Saldırının ardından bölgede benzer olayların yaşanmaması için güvenlik önlemleri ile güvenlik güçlerinin sayısının artırılacağı duyuruldu.

Bölgede sık sık yerel haklar arasında arazi anlaşmazlığı yüzenden çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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