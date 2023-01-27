Çad'da otobüsün kamyona çarpması sonucu 20 kişi öldü Güncel Haberler Çad'da bir otobüsün arızalandığı için yolda kalan kamyona çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Çad'da bir otobüsün arızalandığı için yolda kalan kamyona çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Hükümetten yapılan açıklamada, başkent Encemine'den Abeche kentine giden 31 yolcusu bulunan otobüsün, Um Hacer kasabası yakınlarında arıza sebebiyle bekleyen bir kamyona çarptığı belirtildi. Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleştiği aktarılan kazada 20 kişinin öldüğü kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Encemine Çad Güncel Haberler

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