Çad'da madenciler arasındaki çatışmada 100'den fazla kişi öldü - Haberler

Çad'ın kuzeyinde Libya sınırındaki altın madenlerinde işçiler arasında geçen hafta başlayan çatışmalarda 100'den fazla madencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Tibesti eyaletindeki Kouri Bougoudi bölgesindeki madende 23 Mayıs'ta Tama ve Arab kabileleri arasındaki etnik çatışmada ölü sayısı 100'ü geçti, onlarca kişi de yaralandı.

Savunma Bakanı Davud Yaya İbrahim'in ziyaret ettiği bölgedeki tüm yasa dışı madencilik faaliyetlerini sonlandıran hükümet, cenazeler ve yaralıların tahliyesinin sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan bazı kaynaklar, ölü sayısının 200'ün üzerinde olduğunu ve yüzlerce yaralı bulunduğunu aktardı.