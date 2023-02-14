Çad'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı Güncel Haberler Çad'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Çad'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Başkent Encemine'deki Şehitler Camisi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Encemine Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Murat Kalıç, Çad'ın üst düzey devlet ve din görevlileri, ülkedeki diplomatik temsilciler ve halkın taziyelerini kabul etti. Çad'daki STK temsilcilerinin, cenaze namazının ardından düzenlediği toplantıda, depremde hayatını kaybedenler için indirilen hatimlerin duası yapıldı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Encemine Çad Güncel Haberler

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