Çad'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Başladı

Çadlılar, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Seçimlerin en güçlü adaylarının Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno ile Başbakanı Succes Masra olduğu değerlendiriliyor.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. Yaklaşık 8,5 milyon kişinin oy kullanması beklenen ülkede resmi sonuçlar 21 Mayıs'ta açıklanacak. Olası ikinci turun da 22 Haziran'da yapılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno, ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup " Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmüştü.

Ardından 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Deby İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

İtno, 18 aylık geçiş döneminin ardından seçim yapılacağı, iktidarın sivillere devredileceği ve aday olmayacağı sözünü vermişti. Ancak sürenin bitimine denk gelen 9 Ekim 2022'de düzenlenen Ulusal Diyalog Forumu'nda geçiş dönemi 2 yıl daha uzatılmış, İtno'nun 2024'te yapılması planlanan seçimlerde aday olmasına izin verilmişti.

Forumda, referanduma sunulmak üzere yeni anayasa hazırlanması kararlaştırılmıştı. Ayrıca 18 aylık sürenin sonunda Askeri Konsey feshedilmiş ve Muhammed İdris Deby İtno "Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı" olmuştu.

Çadlılar, askeri cuntanın 2,5 yıl önce söz verdiği ancak 2024 sonuna ertelediği seçimlerin yapılması ve sivil yönetimin yeniden tesisi yönünde önemli bir adım olarak görülen yeni anayasayı oylamak üzere 17 Aralık 2023'te sandık başına gitmişti.

Yaklaşık 8 milyon Çadlı, referandumda üniter devleti yüzde 85,9 ile seçmişti. Federalizmi ise seçmenlerin yüzde 14,1'i tercih etmişti.

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları, referandumun Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno'nun gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık mahiyetinde olduğunu ve "ülkeyi 30 yıldan fazla demir yumrukla yöneten babasının hanedanını sürdürmeyi ve bu hanedana meşruiyet kazandırmayı" amaçladığını iddia ediyor.