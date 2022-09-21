Çad'da çiftçilerle çobanların "hayvan otlatma" kavgasında 20 kişi öldü Güncel Haberler Çad'ın güneyinde göçebe çobanlarla çiftçiler arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışmaların çatışmaya dönüşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Çad'ın güneyinde göçebe çobanlarla çiftçiler arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışmaların çatışmaya dönüşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Encemine'ye yaklaşık 500 kilometre mesafede ülkenin güney kırsalındaki Moyen-Chari bölgesinde, geçen hafta çiftçilerin, çobanları mahsullerine zarar vermekle suçlaması üzerine başlayan tartışmalar büyüdü. 5 köyde, tarlaların ateşe verildiği ve 3 gün süren çatışmalarda 20 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Ordu, asayişin sağlanması amacıyla bölgeye asker sevk etti. Çad'ın kuzeyindeki kurak bölgelerden hayvanlarını otlatmak için güneydeki verimli topraklara göç eden çobanlarla bölgedeki çiftçiler arasında otlak anlaşmazlığı nedeniyle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Erdem Encemine Çad Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çad'da çiftçilerle çobanların 'hayvan otlatma' kavgasında 20 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.