Cabadak, "Çok Değerli Bir Galibiyet Aldık"

MANİSA (Bültenler) - Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 24'ncü hafta maçında Bornova Belediye Karşıyaka engelini ikinci yarıdaki etkili oyunu ile geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Başantrenör Ceyhun Cabadak ve takımın yıldız isimlerinden Akın Kandemir açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından Başantrenör Ceyhun Cabadak ve yıldız forvet Akın Kandemir mücadele ile ilgili görüşlerini paylaştı.

"Üçüncü ve son çeyrekte biz daha çok istekliydik"

Başantrenör Ceyhun Cabadak, teknik ve idari ekibim ile oyuncularını galibiyetten ötürü tebrik ederek sözlerine başladı. Cabadak, "Maalesef ilk devrede bize yakışmayan şekilde yumuşak ve düşük konsantrasyonla oynadık ve rakibi de oyunun içine soktuk. Rakibimize ciddi bir özgüven verdik. Bu özgüvenle maça tutundular ve ilk devrede oyunun kontrolünü ellerine aldılar. Üçüncü ve son çeyrekte biz daha çok istekliydik. Çalıştığımız işleri sahada uygulayarak oyunun kontrolünü elimize geçirdik. Çok değerli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum. Rakibimize de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

"Kazandığımız için mutluyuz"

Takımın yıldız isimlerinden Akın Kandemir de, "7 maçımız kalmıştı. Bu 7 maçın zor geçeceğini biliyorduk ki artık önümüzde 6 maçımız kaldı. Lider olduğumuz için oynadığımız her maç çok önemli. Bizim için artık mağlubiyete yer yok. Maça kötü başladık. Şutlarımız girmedi ama şutlarımızın girmediği günde maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Maçın sonunda da kazandığımız için mutluyuz. Rakibimizi de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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