C130 Kargo Uçağı Azerbaycan'da Düşerken Kazakırım Ekibi İncelemelere Devam Ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen TSK'ya ait C130 kargo uçağının enkazında kaza kırım ekibinin incelemelere devam ettiğini duyurdu.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, TSK'ya ait bir C130 kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından kaza kırım ekibinin uçağın enkazındaki incelemelere devam ettiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kaza kırım ekibimiz Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerine devam etmektedir" açıklamasını yaptı.