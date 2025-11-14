Haberler

C130 Kargo Uçağı Azerbaycan'da Düşerken Kazakırım Ekibi İncelemelere Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen TSK'ya ait C130 kargo uçağının enkazında kaza kırım ekibinin incelemelere devam ettiğini duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, TSK'ya ait bir C130 kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından kaza kırım ekibinin uçağın enkazındaki incelemelere devam ettiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kaza kırım ekibimiz Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerine devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var

Savaş yetmedi, bir de sular altında kaldılar! Hayati bir çağrı var
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBahadır Hamamcioglu:

Askeri kargo uçağını kimliği meçhul kimseler tarafından rus yapısı stinger ile mi vuruldu diye düşünüyorum. Her ülkede yüzlerce casuslar var. Uçağın kalktığı ülkede bile uçağın rotası öğrenilmiş olabilir ve o civarlarda birileri uçağımızı hedef almış olabilir. Çok acı bir olay kaza eğitimli askerlerimizi yitirdik. Keşke uçağımıza refakat eden savaş uçaklarımız olsaydı. Aynı şekilde hangi ülkeden kalktıysa o ülkenin savaş uçaklarıda eşlik etselerdi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Liste açıklandı! WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak

WhatsApp yarından itibaren bu telefonlarda çalışmayacak
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor

Bir kentimizin kaderini değiştirecek keşif: Değerine paha biçilemiyor
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.