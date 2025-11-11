Haberler

C130 Askeri Uçak Düştü: 20 Personel Bulunuyordu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, düşen C130 askeri kargo uçağında 20 personel bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

'UÇAKTA 20 PERSONEL VARDI'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağında, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
CHP'ye şok üstüne şok! İl başkanlığı binasına el konulabilir

CHP'ye şok üstüne şok! İl başkanlığı binasına el konulabilir
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek

Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek
Bülent Ersoy'a özel ilgi! Yemek yedirildiği anlar kameraya yansıdı

Bahar Candan tabak kırarken herkes arkadaki detaya takıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.