C130 Askeri Uçak Düştü: 20 Personel Bulunuyordu

'UÇAKTA 20 PERSONEL VARDI'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağında, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.