C130 Askeri Uçak Düştü: 20 Personel Bulunuyordu
Milli Savunma Bakanlığı, düşen C130 askeri kargo uçağında 20 personel bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
'UÇAKTA 20 PERSONEL VARDI'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağında, uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel