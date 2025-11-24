C130 Askeri Uçağının Enkaz İncelemesi Tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri nakliye uçağının enkaz inceleme işlemlerinin tamamlandığını ve enkaz parçalarının Kayseri'ye gönderilmeye devam ettiğini açıkladı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C130 askeri nakliye uçağının enkaz inceleme işlemlerini tamamlayan kaza/kırım ekibinin Türkiye'ye döndüğünü, enkaz parçalarının Kayseri'ye intikalinin devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel