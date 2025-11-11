C130 Askeri Uçağın Düşmesi: İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TSK'ya ait bir C130 askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesine ilişkin, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan MSB Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."