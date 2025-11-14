C-130 Askeri Kargo Uçağının Enkazında İncelemeler Devam Ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazında kazakırım ekibinin incelemelerine devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kaza kırım ekibimiz, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerine devam etmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel