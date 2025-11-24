C-130 Askeri Kargo Uçağının Enkaz İnceleme Ekibi Türkiye'ye Döndü
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemelerini tamamlayan ekibin Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerini tamamlayan kaza/kırım ekibimiz ülkemize dönmüştür. Enkaz parçalarının 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğümüze (Kayseri) intikali devam etmektedir" denildi.
