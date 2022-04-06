ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in yargılanmasına devam edildi

ABD vatandaşı olduktan sonra Alpaslan Demir olan ismini değiştiren Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı dava dosyası, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bir süre tutuklu kaldıktan sonra celse arasında tahliye edilen David Keynes katılmadı. Keynes'i avukatı Abdurrahman Bayramoğlu temsil etti.

Duruşmada, önce tanık Mehmet Candan'a, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıldı.

Tanık Candan, üniversite yıllarında Ankara'da sanıkla aynı FETÖ içinde aynı bölgede görev yaptıklarını, sanığın askeri okullara hazırlananları matematik çalıştırmakla mesul olduğunu söyledi.

Sanığın eşcinsel olduğuna dair dedikodu çıktığını aktaran tanık Candan, bu dedikodular yüzünden örgütün sanığa Ankara'da kalacak yer vermediğini aktardı.

Candan, sanığın da bunun üzerine "Ben bu kadar hizmet ettim, bu kadar şey yaptım bana nasıl yer vermezler, İstanbul'a gidip bütün bildiklerimi anlatacağım" demesi üzerine FETÖ'nün Keynes'i ABD'ye gönderdiğini ifade ederek, " Bylock'la olan ilgisini ben de gazetelerde, medyada gördüm. Bylock'un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum, kesinlikle kullanılmıştır." dedi.

Keynes'in avukatı Bayramoğlu da tanık ifadesine karşı yazılı beyanda bulunacaklarını söyledi.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Heyet, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

ABD'den geldiği Türkiye'de 9 Haziran'da tutuklanan Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın yurt dışında bulunduğu sırada, kendi isteğiyle Türkiye'ye gelmek ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için dilekçe sunduğu belirtiliyor.

Bylock programıyla ilgili beyanlarda bulunan sanığın bu programla ilgili bazı kişileri de teşhis ettiği anlatılan iddianamede, mailine Apple uygulama mağazasından gelen bazı e-postaları kendi rızasıyla sunan Keynes'in, bu haliyle TCK'nin 221. maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması hususunun mahkemece değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

İddianamede, Keynes'le ilgili "örgütün evlerine gidip konakladığı, şakirtlik programına alınarak örgütün şakirdi haline geldiği, örgüt içerisinde görevler üstlendiği, kütüphane sorumlusu ve belletmen görevlerinde bulunduğu ve örgütün en önemli yapılanma alanı olan TSK mahrem yapılanmasında "öğretmen" (grup abisi) konumuna kadar yükseldiği" anlatılıyor.

Örgüt elebaşı Gülen'le bizzat görüştürüldü

Keynes'in yaşadığı olumsuzluklardan örgütü sorumlu tutması ve örgütle ilgili mahrem bilgileri köşe yazarına vermesi üzerine bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen'le görüştürüldüğü anlatılan iddianamede, bu kişinin sahip olduğu mahrem bilgilerden dolayı uygun olanaklar sağlanarak Amerika'ya gönderildiği aktarılıyor.

David Keynes'in, örgüt elebaşının talimatıyla örgüt içi gizli yazışmalarda kullanılacak kriptolu yazışma programı ByLock alan adının kiralanmasıyla ilgili, Google ve Apple marketlerine yüklenmesinde kimlik ve kredi kartı bilgilerini kullandırtarak yardımda bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanığın FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.