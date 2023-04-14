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ByLock Kullanıcısı Öğretmen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

ByLock Kullanıcısı Öğretmen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Güncel Haberler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan okul öncesi öğretmeni C.Ş.Ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı ByLock kullanıcısı okul öncesi öğretmeni C.Ş.Ü (34), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme  tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

ByLock Güncel Haberler

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