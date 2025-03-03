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BYD ve DJI'dan Akıllı Drone Sistemi ile Mobil Eğlence Dönemi

BYD ve DJI'dan Akıllı Drone Sistemi ile Mobil Eğlence Dönemi
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Çinli otomobil üreticisi BYD ile drone devi DJI, araçlara entegre edilebilen akıllı drone sistemi 'Lingyuan'ı tanıttı. Sistem, otomobilleri mobil eğlence platformlarına dönüştürmeyi amaçlıyor.

SHENZHEN, 3 Mart (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD ve drone devi DJI, otomobilleri mobil eğlence ve keşif platformlarına dönüştürmeyi amaçlayan, araçlara monte edilebilen akıllı drone sistemini tanıttı.

"Lingyuan" adı verilen sistem, araca entegre edilen drone aracılığıyla seyahat anlarını gerçek zamanlı olarak yakalamaya imkan veren dikey görüş alanı sunuyor. Şirket, pazar günü Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki önemli teknoloji merkezlerinden Shenzhen'de düzenlenen lansman etkinliğinde sistemin, tüm BYD modellerinde sunulacağını duyurdu.

BYD'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Yang Dongsheng, "Lingyuan" sisteminde otomatik kalkış ve iniş ve senkronize takip çekimine imkan veren ve drone'un hızlı şekilde depolanmasını ve şarj edilmesini sağlayan, araca monte edilmiş katlanabilir iniş pisti bulunduğunu belirtti.

BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Wang Chuanfu ise "BYD ve DJI arasındaki işbirliği, arabaya drone yerleştirmenin ötesine gidiyor" dedi.

İşe sıfırdan başladıklarını kaydeden Wang, araç ve drone teknolojilerini her ikisini de geliştirecek şekilde entegre ettiklerini söyledi.

DJI Başkanı Luo Zhenhua da benzer konulara değinerek, teknolojinin azınlık için oyuncak yaratmak amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurguladı. "Teknoloji dünyaya fayda sağlayan bir araç olmalı" diyen Luo, ortaklığı ürün inovasyonunda bir atılım ve mobilite ekosisteminin yeniden tasarlanması olarak nitelendirdi.

Batarya üreticisi olarak 1995 yılında kurulan BYD, Çin'in yeni enerjili araç sektörünün ön sıralarında yer alıyor. Şirketin yeni enerjili araç satışları, 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 41,26 artışla 4,27 milyon adedin üzerine çıktı.

2006 yılında kurulan ve merkezi Shenzhen'de bulunan DJI ise film yapımı, tarım, arama ve kurtarma, enerji altyapısı gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılan ürünleriyle küresel drone endüstrisinde baskın bir güç haline geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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