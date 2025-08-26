BYD, Tayland Fabrikasında Ürettiği Elektrikli Araçları Avrupa'ya İhraç Etti

LAEM CHABANG, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD, Tayland'daki fabrikasında ürettiği Dolphin model elektrikli araçlarının ilk partisinin Avrupa pazarına ihracatının resmen gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada toplam 900'den fazla aracın İngiltere, Almanya ve Belçika gibi ülkelere gönderildiği belirtildi.