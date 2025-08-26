BYD, Tayland'dan Avrupa'ya Elektrikli Araç İhracatına Başladı

BANGKOK, 26 Ağustos (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD, Tayland'daki fabrikasında ürettiği Dolphin model elektrikli araçlarının ilk partisinin Avrupa pazarına ihracatının resmen gerçekleştirildiğini açıkladı. Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada toplam 900'den fazla aracın İngiltere, Almanya ve Belçika gibi ülkelere gönderildiği belirtildi.

Söz konusu ihracat faaliyeti, BYD'ye ait "BYD ZHENGZHOU" gemisiyle gerçekleştirildi. Tayland'dan Avrupa'ya doğru ilk kez yola çıkan gemi, hem BYD'nin küresel tedarik zincirinin daha da güçlendiği anlamına geliyor hem de Tayland'ın küresel otomotiv sektöründe bölgesel üretim merkezi ve elektrikli araçların ihracat kapısı olarak rolünü ortaya koyuyor.

Tayland Yatırım Kurulu'na bağlı Dördüncü Bölgesel Yatırım ve Ekonomi Merkezi Direktörü Phonnathorn Vongprom, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada BYD'nin Tayland'dan Avrupa'ya elektrikli araç ihraç etme kararının, Tayland ile uluslararası pazarlar arasındaki güçlü ekonomik bağları gösterdiğini söyledi.

Phonnathorn, Tayland hükümetinin, ülkenin değer zincirini güçlendirmek, teknolojik kabiliyetlerini artırmak ve küresel elektrikli araç sektöründeki konumunu sağlamlaştırmak üzere bu tür yatırımları teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğini de belirtti.

Tayland Sektörleri Federasyonu Otomotiv Sektörü Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Yuphin Boonsirichan ise dönüm noktası niteliğindeki bu gelişmenin BYD'nin Tayland'a duyduğu güçlü güveni yansıttığını ve ülkenin küresel elektrikli araç tedarik zincirindeki önemini yeniden teyit ettiğini ifade etti. Boonsirichan bu durumun Tayland'ın elektrikli araç üretimi ve ihracatında küresel bir bağlantı noktası olma kapasitesini vurguladığını da dile getirdi.

BYD Tayland Genel Müdürü Ke Yubin, "Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz 90.000'inci yeni enerjili aracın teslimatının ardından, yeniden bir dönüm noktasına ulaşmış bulunuyoruz. Tayland'da üretilen Dolphin modellerinin ilk kez Avrupa'ya ihraç edilmesi, sadece BYD'nin küreselleşme stratejisinde ileriye doğru bir adım daha attığını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Tayland'ın küresel elektrikli araç tedarik zincirindeki hayati rolünü de ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

BYD'nin küresel üretim ağının önemli bir parçası olan Tayland'daki fabrikası, Rayong eyaletinde yer alıyor. Yerel tedarik zincirlerini entegre eden fabrika, BYD'nin ileri düzeydeki imalat uzmanlığını yansıtıyor. Yalnızca iç talebi karşılamakla kalmayan fabrika, Avrupa'ya ve diğer küresel pazarlara yapılan ihracatı destekleyerek dünya elektrikli araç sektöründe stratejik bir merkez olarak ülkenin rolünü de güçlendiriyor.