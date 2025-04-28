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BYD Shenzhen, İlk Yolculuğuna Çıktı

BYD Shenzhen, İlk Yolculuğuna Çıktı
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Çin'in BYD şirketi, kendi geliştirdiği en büyük otomobil taşıyıcı gemisi 'BYD Shenzhen'i 7.000'den fazla yeni enerjili araç ile birlikte ilk seferine çıkardı. Gemi, 30 günde Brezilya'ya ulaşması bekleniyor.

SHENZHEN, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kendi geliştirdiği ve dünyada türünün en büyüğü olan otomobil taşıyıcı "BYD Shenzhen" gemisi, Shenzhen merkezli otomobil üreticisi BYD'ye ait 7.000'den fazla yeni enerjili araçla ilk yolculuğuna çıktı.

BYD'den yapılan açıklamaya göre pazar günü akşam saatlerinde Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Taicang Limanı'ndan yola çıkan geminin, 30 günden fazla süren bir deniz yolculuğuyla Brezilya'nın Itajai Limanı'na ulaşması bekleniyor.

Çin Tüccarlar Grubu'na bağlı tersanede inşa edilen BYD Shenzhen, 9.200 standart alana sahip bir yeni enerjili araç taşıyıcısı ve BYD'nin yeni enerjili araçları taşımakta kullandığı dördüncü özel gemisi olarak ön plana çıkıyor. Önceki üç gemi de Çin'de bağımsız olarak inşa edilmişti.

219 metre uzunluğunda ve 37,7 metre genişliğindeki BYD Shenzhen, 22 Nisan'da Jiangsu'nun Yizheng şehrinde teslim edildi. Gemi, yüksek verimlilik, enerji tasarruflu ana motorlar ve buharlaşma gazı (BOG) yeniden yoğunlaştırıcı gibi en son yeşil teknolojilere ve çürüme ve sürtünme önleyici kaplamalara sahip.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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