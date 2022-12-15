Byd, Shanghai Limanı Üzerinden Dökme Yük Gemisiyle Hindistan'a Elektrikli Kamyon İhraç Etti

SHANGHAİ, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD Perşembe günü, tamamen elektrikli 40 kamyonu Shanghai limanından kalkan bir dökme yük gemisiyle Hindistan'ın Chennai kentine ihraç etti.

SHANGHAİ, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD Perşembe günü, tamamen elektrikli 40 kamyonu Shanghai limanından kalkan bir dökme yük gemisiyle Hindistan'ın Chennai kentine ihraç etti.

Bu aynı zamanda, Zhanghuabang Rıhtımı üzerinden Shanghai'daki NEV ihracatı için dökme yük gemilerini kullanarak yapılan taşımacılığın başlangıcı oldu.

NEV üreticisi, bu ayın sonlarında yine aynı şekilde rıhtım yoluyla tamamen elektrikli 200 kamyonun daha ihraç edileceğini söyledi.

Son zamanlarda, Shanghai'daki geleneksel roll-on/roll-off (ro-ro) gemilerinin kapasitesi, Çin'deki NEV üreticilerinin ihracat talebini karşılamak için yetersiz kaldı.

İhracatçılar, limanın Shanghai'daki Waigaoqiao ve Yangshan rıhtımları üzerinden ro-ro gemileriyle yapılan taşımaya ek olarak daha fazla kanal açmasını önerdi.

Shanghai Gümrüğü'nden alınan verilere göre, bu yılın ilk 10 ayında Shanghai'dan ihraç edilen araç sayısı yüzde 46,8 artışla 1,12 milyona ulaştı ve ihracatın değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,6 artışla 150 milyar yuanın (21,5 milyar ABD doları) üzerine çıktı.

Bunların arasında ihraç edilen elektrikli araç sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92,5 artışla 417.000'e ulaştı ve ihraç edilen araçların değeri de yüzde 115,5 artışla 86,2 milyar yuan oldu.