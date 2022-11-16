Byd'nin Üç Milyonuncu Yeni Enerjili Aracı Üretim Hattından Çıktı

SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD Çarşamba günü yaptığı açıklamada, üç milyonuncu NEV'in üretim hattından çıktığını söyledi.

SHENZHEN, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD Çarşamba günü yaptığı açıklamada, üç milyonuncu NEV'in üretim hattından çıktığını söyledi.

Shenzhen merkezli otomobil üreticisinin Ocak'tan Ekim'e kadarki NEV satışları yıllık yüzde 240 artışla 1,39 milyon adede yükseldi.

BYD, geleneksel benzinli araçların üretimini Mart ayında durdurdu.

BYD Başkanı Wang Chuanfu, niş bir marka olarak başlayan ve daha sonra ana akım haline gelen BYD'nin gelişiminin, Çinli otomobil markalarının yükselişini ve ülkenin NEV endüstrisinin hızlı büyümesini yansıttığını söyledi.

Wang, BYD'nin yeni bir üst düzey markanın ilk modelini 2023'ün ilk çeyreğinde Yangwang adı altında 800.000 yuan (113.696 ABD doları) ile 1,5 milyon yuan (213.180 ABD doları) arasında bir fiyat etiketi ile çıkaracağını da sözlerine ekledi.

BYD'nin yeni enerjili otobüsleri, şimdiye kadar aralarında Norveç, Almanya, Japonya, Tayland ve Brezilya'nın da bulunduğu dünya çapında 70'ten fazla ülke ve bölgede 400'den fazla şehre satıldı.