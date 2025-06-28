BYD'nin Macaristan'daki Fabrikasının Genişletilmesi Temel Atma Töreni

KOMAROM, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao, Macaristan'ın kuzeyindeki Komarom kentinde bulunan BYD fabrikasının genişletilmesi için düzenlenen temel atma töreninde konuşma yapıyor, 27 Haziran 2025.

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, cuma günü Macaristan'ın kuzeyindeki Komarom kentinde elektrikli otobüs ve kamyon fabrikasının genişletilmesi için temel attı. Bu hamle, şirketin Avrupa'daki büyüme stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor.

Yatırım, bölgede 600'den fazla kişiye istihdam sağlaması beklenen 29.000 metrekarelik yeni bir üretim tesisinin inşasını da kapsıyor.

Projeyi iki ülke arasındaki derinleşen işbirliğinin simgesi olarak nitelendiren Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao, "Çinli şirketlerin Macaristan'daki yatırımları hız kesmeden devam ediyor ve bu yatırımlar ülkenin ekonomik büyümesine, teknolojik inovasyonuna ve istihdam artışına güçlü bir ivme kazandırıyor" dedi. (Fotoğraf: David Balogh/Xinhua)