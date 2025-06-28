BYD'nin Macaristan'daki Fabrikasının Genişletilmesi Temel Atma Töreni

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Macaristan'ın Komarom kentinde yeni bir üretim tesisi için temel attı. Genişletme projesi, 600'den fazla istihdam yaratacak ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek.

KOMAROM, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao, Macaristan'ın kuzeyindeki Komarom kentinde bulunan BYD fabrikasının genişletilmesi için düzenlenen temel atma töreninde konuşma yapıyor, 27 Haziran 2025.

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, cuma günü Macaristan'ın kuzeyindeki Komarom kentinde elektrikli otobüs ve kamyon fabrikasının genişletilmesi için temel attı. Bu hamle, şirketin Avrupa'daki büyüme stratejisinde önemli bir adımı temsil ediyor.

Yatırım, bölgede 600'den fazla kişiye istihdam sağlaması beklenen 29.000 metrekarelik yeni bir üretim tesisinin inşasını da kapsıyor.

Projeyi iki ülke arasındaki derinleşen işbirliğinin simgesi olarak nitelendiren Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao, "Çinli şirketlerin Macaristan'daki yatırımları hız kesmeden devam ediyor ve bu yatırımlar ülkenin ekonomik büyümesine, teknolojik inovasyonuna ve istihdam artışına güçlü bir ivme kazandırıyor" dedi. (Fotoğraf: David Balogh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım

Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen'e teklif yapacak takım
Yargıtay, düğün yapmayan kocayı 'tam kusurlu' buldu

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün yapmayan kocayı "tam kusurlu" buldu
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.